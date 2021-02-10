تدريب ممرضات الرعاية الأساسية بالغربية على سياسات مكافحة العدوى

قامت إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالغربية، تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، وبتنفيذ الدكتورة نشوى مازن، مدير إدارة الرعاية الأساسية، بتدريب ممرضات الرعاية الأولية بجميع الوحدات بالقرى والمراكز والتي يستهدف تدريب الفريق الطبي بالوحدات الصحية على مشروع تحسين جودة الخدمات الصحية أساليب مكافحة العدوى وكيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية والتعامل مع مرضى فيروس كورونا، وأيضا التدريب على المشاركة في تنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة والطفل ومبادرات الدمج بجميع المراكز.وأشار الدكتور عبد الناصر إلى استمرار متابعة حالات العزل المنزلي ومتابعة المصابين بالمنازل وذلك من خلال فرق الرعاية الأساسية، مؤكدا تراجع نسبة المصابين بالفيروس، مقارنة بما سبق، مشددا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.