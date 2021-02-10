خطة لتأهيل ترع القليوبية لترشيد مياه الري

تواصل وزارة الموارد المائية والري، تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل وتبطين الترع، ضمن المشروعات التى يتم تنفيذها لترشيد استهلاك المياه.وتفقد المهندس أسامة خليل، رئيس الإدارة المركزية لري القليوبية، اليوم الأربعاء، أعمال تأهيل وتبطين عدة ترع منها ترعة كفرأباظة زمام هندسة ري غرب بلبيس شرق القليوبية تحت إشراف التوسع الأفقي بشرق الدلتا بالزقازيق، وذلك لترشيد المياه المستخدمة في رى الأراضي الزراعية، مع التأكيد على جودة التنفيذ في المواقيت المحددة.وأكد رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، أهمية المشروع فى ترشيد استهلاك المياه، مشيرا إلى أنه يتم الالتزام بالبرنامج الزمني وعمليات ضبط جودة التنفيذ، واستمرارية المتابعة من قبل أطقم الإشراف وحث الشركات المنفذة لبذل المزيد من الجهد لضمان نهو التنفيذ في المواعيد المحددة لتحقيق إنجاز تنفيذ المشروع القومى.