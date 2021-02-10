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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها بالإسكندرية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:43 م
محاكمة
محاكمة
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تأجيل أولي جلسات محاكمة ربة منزل لجلسة 14 أبريل المقبل، لطلب حضور الزوج بشخصه أمام المحكمة، بعد اتهامها بقطع العضو الذكري لزوجها وتسببت له في عاهة مستديمة.

ترجع أحداث القضية رقم 2476 لسنة 2020 جنايات كرموز، عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات، بوصول المجني عليه "ن. ع. ت"، عامل بإحدى الشركات الحكومية، يعاني من نزيف شديد بسبب قطع عضوه الذكري واتهام زوجته بارتكاب الواقعة.

على الفور انتقل ضباط مباحث القسم لمحل الواقعة والمعاينة والفحص تبين قيام زوجته المتهمة "س. ح. ع، 23 سنة"، ربة منزل، بتخديره، وعقب التأكد من فقدانه الوعي قامت بإحضار سلاح أبيض "سكين المطبخ" وقطعت عضوه الذكري.

تم عمل كمين بمعرفة ضباط مباحث القسم، وألقي القبض على المتهمة، وبمواجهتها قررت ارتكاب الواقعة وأنها من فعلت ذلك بزوجها انتقاما منه لتعدد علاقاته النسائية وخيانتها، وتبين أن الزوجين كان يوجد بينهما خلافات بسبب شك الزوجة، وجود اثباتات لديها بالخيانة الزوجية في الفترة الأخيرة.

وتبين من أقوال الزوجة في التحقيقات أنها كشفت محادثات على الهاتف وبمواجهة زوجها بها ولكنه أنكرها وفى يوم الواقعة قامت الزوجة لتخدير زوجها للتأكد هاتفه المحمول فقامت بتخديره وأثناء نومه كشف خيانته عبر محادثات مكتوبة مع أحد السيدات مما أثار غضبها.

فقامت الزوجة، بقطع جزء من العضو الذكرى الخاص بزوجها ووضعته في كيس بلاستيكي في القمامة بعد شكها في سلوكه، لعودته متأخرا يوميا ومشاهدتها لأكثر من محادثة على تليفونه الخاص، ومواجهته بها ووعدها بالتزامه وأنه لم يكرر هذه الأفعال مرة أخرى.

وكشف التقرير الطبي المبدئي للحالة وجود نزيف حاد نظرا لوجود قطع بالعضو الذكرى وقطع الأوردة والشرايين مما يحتاج لإجراء عملية جراحية لإعادة توصيل الأوردة وإيقاف النزيف، وإعادة فتح مجرى للبول مما يستدعي استخدام القسطرة البولية لفترة، وبعرض الواقعة على النيابة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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