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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:40 م
تعليم الإسكندرية
تعليم الإسكندرية
هبه عويضه
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كَرَم الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، صباح اليوم الأربعاء، الطلبة الفائزون بالمراكز الخمس الأولى في مسابقة الكاريكاتير (أونلاين) لمراكز تنمية القدرات على مستوى الجمهورية لصيف ٢٠٢٠، بحضور عزة بسيوني موجه عام الإعلام التربوي والصحافة بمديرية التربية والتعليم.

وقال الدكتور محمد سعد محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن مركز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية بالمديرية حصل على العديد من المراكز على مستوى الجمهورية بمسابقة مراكز تنمية القدرات الصحفية والإعلامية لصيف ٢٠٢٠.

حيث كرم «سعد» الطالبة حبيبة إسلام محمد مدرسة مصطفى النجار الثانوية إدارة شرق التعليمية الحاصلة على المركز الأول جمهوري، والطالبة چنى ياسر إبراهيم مدرسة مجمع اللواء محمد نجيب الإعدادية لغات إدارة العجمي التعليمية الحاصلة على المركز الأول جمهوري، والطالب إبراهيم محمد إبراهيم مدرسة مجمع محرم بك الرسمية الابتدائية إدارة وسط التعليمية الحاصل على المركز الثاني جمهوري، والطالب يوسف علاء محمد مدرسة محمد علي الزخرفية المعمارية الثانوية الفنية إدارة وسط التعليمية الحاصل على المركز الثاني الجمهوري، والطالبة آلاء أحمد سيد أحمد مدرسة رابعة العدوية الثانوية بنات إدارة برج العرب التعليمية الحاصلة على المركز ثالث جمهوري.

كما كرم الإخصائيين بالمدارس الفائزة بالمراكز الجمهوري بمسابقة الكاريكاتير لصيف ٢٠٢٠، نبوية حمدي خليل مدرسة مصطفى النجار إدارة شرق، وهبة محمد عبد السلام مجمع محرم بك الرسمية الابتدائية إدارة وسط التعليمية، ومنال محمد عبد المنعم مدرسة محمد علي الزخرفية المعمارية إدارة وسط التعليمية، ونعمة جابر محمد مدرسة مجمع اللواء محمد نجيب الإعدادية لغات إدارة العجمي، وأمل السعيد السيد مدرسة رابعة العدوية الثانوية بنات إدارة برج العرب التعليمية.

،أكد الدكتور محمد سعد، على أهمية دور الأنشطة التربوية المختلفة في صقل وتنمية المواهب لدى الطلاب وتشجيعهم واستثمار طاقتهم في شتى المجالات الفنية والثقافية والرياضية باعتبارها أحد محاور منظومة التعليم الجديدة وقاطرة للعبور نحو آفاق مستقبل مشرق وواعد بسواعد أبنائه لما تمثله تلك المنظومة من أهمية في تأهيل الطلاب لمواكبة كافة التحديات والتطورات الجارية بالإضافة لدورها في تنمية الجوانب الوطنية وبناء الهوية والشخصية المصرية لديهم.

وأشاد «سعد» بالمراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقة مراكز القدرات للصحافة والإعلام التربوي لصيف ٢٠٢٠، وبجهود الإدارة العامة الشئون التنفيذية وتوجيه عام الصحافة والإعلام التربوي لدعم وتنمية وتأهيل أبنائنا الطلاب في مختلف الأنشطة التربوية في ضوء المتغيرات التي مر بها العالم، منذ ظهور فيروس كورونا.
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية
«تعليم الإسكندرية» تحصد المراكز الخمسة الأولى بمسابقة الكاريكاتير على مستوى الجمهورية

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