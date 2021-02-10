الحكومة الأردنية تشترى 60 ألف طن قمح

قال متعاملون إن مشتري الحبوب الحكومي بالأردن اشترى 60 ألف طن من قمح الطحين للتوريد من مناشئ خيارية في مناقصة أُغلقت اليوم الأربعاء.وأضافوا أن البائع دار التجارة أميروبا بسعر 270.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن حسب التقديرات للتوريد في النصف الأول من سبتمبر، وشاركت ثلاث شركات أخرى في المناقصة هي سي.إتش.إس التي عرضت 273.43 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، ونيبولون بعرض بلغ 274.20 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن، وسيريالكوم دولج التي لم يُكشف عن سعرها.