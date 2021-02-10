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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسؤول روسي: عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد موسكو لن تضيف جديدا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:35 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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صرح فلاديمير تشيجوف الممثل الدائم لروسيا لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، بأن عقوبات الاتحاد الأوروبي المحتملة ضد بلاده لن تضيف جديدا، سواء إلى العلاقات بين موسكو وبروكسل، أو إلى سياسة موسكو في الاتجاه الأوروبي.

وقال تشيجوف حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية "لن أتكهن بمضمون هذه الإجراءات.. في الواقع، نحن نتحدث عن قيود غير شرعية من جانب واحد، وأعتقد أنه مهما كانت، فإنها لن تضيف أي نقاط جديدة مختلفة جذريا، سواء إلى علاقاتنا أو إلى سياسة روسيا في الاتجاه الأوروبي".

وكان رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل قد قال، في حديثه بالجلسة العامة للبرلمان الأوروبي، إن "روسيا لم ترق إلى مستوى التوقعات، ولم تصبح ديمقراطية حديثة"، مضيفًا أن بروكسل تشعر بخيبة أمل إزاء المستوى الحالي للعلاقات مع موسكو، لافتا إلى أن سبب التوتر بين روسيا والاتحاد الأوروبي هو الصراعات في أوكرانيا، وكذلك الوضع في بيلاروسيا.. مشددا على أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم فريق أليكسي نافالني.

وحول زيارته إلى موسكو.. أعلن بوريل، أنه سيتقدم بمبادرة لفرض عقوبات على روسيا، معتبرا أن الحوار السياسي معها وصل إلى "طريق مسدود"، كما شدد على أن دول التكتل ستبحث إمكانية فرض عقوبات جديدة على روسيا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية يوم 22 فبراير الجاري، ومن ثم خلال قمة ستنعقد خلال شهر مارس المقبل.

وكان بوريل قد زار موسكو في الفترة ما بين 4 إلى 6 من فبراير الجاري، حيث أجري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.. وكانت هذه الزيارة هي الأولى من نوعها بين الطرفين منذ 3 سنوات.

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