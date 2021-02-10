النيابة الإدارية تطالب بإحالة مرتكبي مخالفات البناء للمحاكمة

أصدر المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، المنشور رقم 62021 الذي أكد سرعة موافاة رئاسة الهيئة ببيان تفصيلي للقضايا المتعلقة بمخالفات البناء بأنواعها أو تلك المتعلقة بالتعدي على أملاك الدولة والتي مازالت قيد التحقيق منها، مع التأكيد على وجوب إحالة مرتكبي تلك المخالفات، حال ثبوتها إلى المحاكمة التأديبية العاجلة.يأتي ذلك في ضوء ما تم رصده من انتشار ظاهرة مخالفات البناء، وما أثير مؤخرًا من أحداث أكدت ضرورة مواجهة تلك الظاهرة بإجراءات حازمة بهدف القضاء عليها لما تشكله من خطر داهم على أرواح المواطنين وممتلكاتهم وعلى الأمن الاقتصادي والاجتماعي، ومن منطلق دور النيابة الإدارية في تعقّب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها، واستهداف ضبط أداء المرافق العامة وتحقيق الردع العام والخاص.