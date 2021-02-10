الإنتاج الصناعي الفرنسي يتراجع في ديسمبر للشهر الثاني

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني الفرنسى "إنسي" اليوم الأربعاء، أن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع في ديسمبر للشهر الثاني على التوالي، وتراجع الإنتاج الصناعي بصورة غير متوقعة بنسبة 8ر0% على أساس شهري في ديسمبر، وهو أبطأ من الانخفاض الذي تم تسجيله في نوفمبر وبلغ 7ر0%.وكان من المتوقع أن يرتفع الإنتاج بنسبة 2ر0%، وتراجع نتاج التصنيع بنسبة 7ر1%، مقابل زيادة بنسبة 7ر0% في الشهر السابق، وكان هذا أول تراجع منذ أبريل 2020، عندما انخفض بنسبة 5ر22%.وفي الربع الرابع، كان نتاج التصنيع أقل بنسبة 4ر4% عن نفس الربع من عام 2019 وبنسبة 8ر3% في الصناعة بأكملها.