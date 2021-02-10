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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التعاون الخليجي: الهجوم على مطار أبها اعتداء إرهابي جبان

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:25 م
نايف الحجرف
نايف الحجرف
نيفين أشرف
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أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف الحجرف، اليوم الأربعاء، الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية ونفذته مليشيا الحوثي.

وأكد الحجرف، في بيان له أودرته الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي عبر موقعها الإلكتروني، أن الهجوم الذي شنته مليشيا الحوثي هو اعتداء إرهابي جبان، وجريمة حرب تعرض حياة المدنيين للخطر، وهو ما يتطلب محاسبة الإرهابيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأشاد الحجرف، بيقظة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، ونجاحها في السيطرة على الحريق الذي طال إحدى الطائرات المدنية في المطار.

وشدد الأمين العام، على تضامن ووقوف مجلس التعاون مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن أراضيها وحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ قليل، وقوع اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية.

وقال التحالف العربي، في بيان له أودرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.

وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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