القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

قالت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا اليوم الأربعاء إنه تم إلقاء القبض على ثمانية أشخاص في انجلترا واسكتلندا، عقب أن أبلغ عدد من المشاهير الأمريكيين عن تعرض هواتفهم للقرصنة.ويتهم المشتبه بهم بالعمل معا لقرصنة هواتف مشاهير وأسرهم العام الماضي، بحسب ما ذكرته الوكالة الوطنية. ولم يتم الافصاح عن أسماء الضحايا.وقالت الشرطة الجنائية الدولية " الانتربول" إن المتهمين تتراوح أعمارهم بين 18 و26 عاما، ويمكن أن يواجهوا اتهامات تتعلق بإساءة استخدام الحاسب الآلي وغسل الأموال.وأضافت الانتربول أنه جرى سرقة أموال ومعلومات خاصة من هواتف الضحايا.وقد سرق المجرمون أكثر من 100 مليون دولار على هيئة عملات مشفرة.وأشارت الانتربول إلى أن اثنين من المتهمين جرى إلقاء القبض عليهم سابقا في مالطا وبلجيكا لصلتهم بالقضية.وشملت التحقيقات الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة ووكالات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبلجيكا ومالطا، بتنسيق من جانب الانتربول.