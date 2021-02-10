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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أوكرانيا تدعو الناتو لاستخدام أجواء شبه جزيرة القرم الروسية في عملياته

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:21 م
الناتو
الناتو
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دعت السلطات الأوكرانية حلف شمال الأطلسي (الناتو) إلى استخدام الأجواء فوق شبه جزيرة القرم الروسية، التي لا تزال كييف تدعي انتماءها لأوكرانيا، في عمليات الناتو الجوية.

وأكد وزير البنية التحتية الأوكراني فلاديسلاف كريكلي، تطلع بلاده إلى التكامل مع هياكل حلف شمال الأطلسي، مشيرًا إلى أن من أهم مسارات هذا التكامل مشاركة أوكرانيا في برنامج (الناتو) الخاص بتبادل البيانات عن حركة الطيران.

وأعرب الوزير الأوكراني عن أمل كييف في أن يقدم حلف شمال الأطلسي؛ دعمًا لأوكرانيا في متابعة الوضع الجوي بطول الحدود مع روسيا.

يُذكر أن هيئة الطيران المدني الأمريكية قد ألغت، في منتصف أكتوبر الماضي، حظر الملاحة الجوية في بعض أجزاء منطقة سيمفروبول لمعلومات الطيران (والتي تشمل الأجواء فوق القرم والمناطق المحيطة بشبه الجزيرة)، مبررة ذلك بتحسن الوضع الأمني هناك.

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