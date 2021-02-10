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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسبن تقترح خفض أسعار أدويتها للسرطان في الاتحاد الأوروبي لتجنب الغرامات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:19 م
شركة الأدوية أسبن
شركة الأدوية أسبن
وكالات
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يمكن أن تصبح أدوية السرطان أرخص بكثير في أوروبا بعد أن قبلت المفوضية الأوروبية اقتراح شركة الأدوية الجنوب أفريقية العملاقة أسبن بخفض أسعار بعض منتجاتها من هذه الأدوية إلى الربع تقريبا لتجنب الغرامات.

وفتحت المفوضية تحقيقا يتعلق بمكافحة الاحتكار في مايو 2017 بسبب مخاوف من أن أسبن قد أساءت استغلال وضعها المهيمن في أوروبا من خلال فرض
أسعار باهظة على أدوية السرطان المهمة غير المسجلة.

وقبلت المفوضية اليوم الأربعاء رسميا اقتراح الشركة لخفض الأسعار بنسبة 73% في المتوسط، لستة منتجات خارج براءات الاختراع في التكتل.

وقالت نائبة رئيس المفوضية مارجريت فيستاجر إن تعهدات أسبن سوف توفر لأنظمة الرعاية الصحية في الاتحاد الأوروبي مبلغا كبيرا من المال.

وقالت في بيان صحفي: "نتيجة لقرار اليوم، يتعين على أسبن أن تخفض أسعارها بشكل جذري في جميع أنحاء أوروبا لستة أدوية ضرورية لعلاج بعض
أشكال سرطان الدم الخطيرة".

ويستخدم دواء أسبن لعلاج اللوكيميا ( سرطان الدم ) وأنواع سرطانات الدم الأخرى، بما في ذلك الأدوية المباعة تحت أسماء ألكيران ولوكيران وبيورنيتول.

واقترحت الشركة الجنوب أفريقية خفض الأسعار العام الماضي في محاولة لتجنب غرامات لخرق قواعد المنافسة في التكتل.

وتمكنت أسبن من زيادة الأسعار في كثير من الأحيان عدة أضعاف "لأن المرضى والأطباء لم يكن لديهم في الغالب بدائل لاستخدام هذه الأدوية الخاصة
بالسرطان"، وفقا للبيان الصحفي.

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