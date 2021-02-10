مجلس الشباب العربي يهنئ الإمارات بدخول مسبار الأمل إلى مدار المريخ

هنأت رئيس مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة مشيرة أبو غالي، دولة الإمارات العربية المتحدة بالنجاح الكبير الذي تحقق بدخول" مسبار الأمل" إلى مدار المريخ، مؤكدة أنه إنجاز غير مسبوق للعرب.وقالت أبو غالي - في بيان اليوم الأربعاء- إن "مسبار الأمل يعطي أملا جديدا للدول العربية بأننا نستطيع أن نصل لكل ما نتطلع إليه، وأنه لا شيء مستحيل أمام العرب الذين استطاعوا النجاح في أول مهمة فضائية عربية وإسلامية لاستكشاف كوكب المريخ".وأشادت بإنجازات دولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات، وآخرها مجال الفضاء، إذا تعد هذه المهمة أول مهمة فضائية عربية لاكتشاف كوكب آخر وإنجازا غير مسبوق على مستوى العالم في تحقيق أهدافها العلمية، التي تمثل فخرا للأمة العربية.وأشارت إلى أن هذا الإنجاز أعاد للعرب وجودهم العلمي الذي أنار العالم منذ العصور القديمة وكان بمثابة منارة علمية لدول أوروبا في العصور الظلامية،مشددة على ضرورة استثمار هذا الإنجاز العربي الإماراتي لتعزيز التضامن العربي في الاستثمار العلمي.وأكدت أبو غالي أن الأمة العربية تذخر بالعقول العبقرية والمبدعين من شباب الأمة، التي تحتاج لمد يد العون إليها لتخرج ما لديها من ابتكار واختراع بما يمكنه من دعم البحث العلمي العربي.