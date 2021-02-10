البحرين: استهداف مطار أبها انتهاك صارخ للقانون الدولي

أدانت مملكة البحرين، بشدة، إطلاق ميليشيات الحوثي الإرهابية طائرتين دون طيار (مفخختين) تجاه المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية، واستهدافها مطار أبها الدولي، مؤكدة أن الحادث يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها اليوم، على موقف مملكة البحرين الثابت والراسخ والداعم بقوة للمملكة العربية السعودية ولكل ما يحفظ أمنها واستقرارها، فيما جددت تضامنها مع المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات في مواجهة الأعمال الجبانة التي تستهدف الأعيان والمدنيين وزعزعة الأمن.كما أشادت "خارجية البحرين" بكفاءة ويقظة قوات التحالف الدولي في اعتراض الطائرتين والتصدي لهما.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ قليل، وقوع اعتداء إرهابي استهدف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية.وقال التحالف العربي، في بيان له أودرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.