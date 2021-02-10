العراق: دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في تجاوز الأزمات والتوترات

قال رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، إن دول المنطقة أمام مسؤولية كبيرة تتمثل في تجاوز الأزمات والتوترات.وأكد صالح - خلال لقائه رئيس السلطة القضائية الإيرانية إبراهيم رئيسي، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) اليوم الأربعاء - ضرورة تنسيق الجهود والعمل من أجل إيجاد حوارات مشتركة وبنّاءة لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، موضحًا أن استقرار العراق وسيادته تُعد مرتكزًا لأمن كل المنطقة ومصالح شعوبها.