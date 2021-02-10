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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

أبوالغيط: نتائج حوار الفصائل الفلسطينية إيجابية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:15 م
أحمد أبو الغيط
أحمد أبو الغيط
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رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمُخرجات حوار الفصائل الفلسطينية الذي استضافته القاهرة على مدار يومين، مؤكدًا أن الحوار حقق التوافق المطلوب الذي يُمهد لإجراء الانتخابات المُقبلة، التشريعية والرئاسية، في أجواء إيجابية.

جاء ذلك خلال لقاء "أبو الغيط"، اليوم الأربعاء، مع اللواء جبريل الرجوب، أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح"، في مقر الأمانة العامة بالجامعة العربية، حيث تبادل الطرفان وجهات النظر في شأن كيفية البناء على الاجتماع الوزاري الطارئ الذي عُقد بالقاهرة قبل يومين، والذي عكس إرادة عربية واضحة لإسناد الموقف الفلسطيني، والتأكيد على الالتزام بثوابت القضية، والعمل على إطلاق عملية تفاوضية تقود إلى انهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وقدم أبو الغيط، الشكر لمصر على رعايتها الحوار في هذا التوقيت المهم، مشيرًا إلى أن الانقسام طالما مثل خصمًا من الموقف الفلسطيني، وأن الوقت قد حان لتجاوزه بالمصالحة والانتخابات معًا، مؤكدًا تقديره للرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي أطلق هذه العملية السياسية بقراره عقد الانتخابات، وداعيًا كافة الفصائل الفلسطينية إلى الإمساك بهذه الفرصة وعدم تفويتها عبر الالتزام الدقيق بما تمّ الاتفاق عليه.

وأكد أبو الغيط أن الانتخابات تُمثل خطوة مهمة من أجل تجديد الشرعية الفلسطينية، داعيًا المجتمع الدولي إلى بذل كل جهدٍ ممكن من لضمان انعقاد الانتخابات في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشددًا على أن إسرائيل -كدولة قائمة بالاحتلال- مُلزمة بواقع القانون الدولي بعدم وضع العراقيل أمام سير العملية الانتخابية في عموم الأراضي المحتلة.

ونقل مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن "أبو الغيط" قوله "إن الجامعة ستقف إلى جوار فلسطين في هذه المرحلة السياسية الهامة"، مؤكدًا أن مراقبين من قِبل الجامعة العربية سيتابعون سير العملية الانتخابية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرًا إلى أنه يتوقع مشاركة كبيرة تعكس الوعي السياسي للشعب الفلسطيني، وإدراكه لأهمية هذه المحطة في المسار النضالي من أجل بناء الدولة المستقلة.

كما نقل المصدر المسئول عن أبو الغيط قوله إن الوزراء العرب بعثوا برسالة واضحة للعالم عبر اجتماعهم الأخير بأنه عندما يتعلق الأمر بفلسطين فإن العرب يتحدثون بصوتٍ واحد، ويتبنون النهج نفسه.

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