البابا فرانسيس: المصلون عشاق.. والصلاة في كل وقت وكل مكان

قال البابا فرنسيس الأول بابا الفاتيكان، إنَّ الذي يصلّي هو مثل العاشق والمُغرم يحمل محبوبه في قلبه على الدوام أينما كان، لذلك يمكننا أن نصلّي في أي وقت، وفي أحداث كلِّ يوم على الطريق وفي المكتب وعلى متن القطار بالكلمات وبصمت القلب".وأضاف في تغريدة بحسابه الرسمي الناطق باللغة العربية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":"جميعنا مسؤولون عن الاتصالات التي نقوم بها، وعن المعلومات التي نقدمها، وعن التحكم الذي يمكننا أن نمارسه معًا على الأخبار الكاذبة، لنكشفها جميعنا مدعوون لنكون شهودًا للحقيقة".