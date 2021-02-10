زلزال بقوة 7،5 درجات يضرب كاليدونيا الجديدة

ضرب زلزال بلغت قوته شدته 7،5 درجات، الأربعاء، جزر لويالتي ومنطقة كاليدونيا الجديدة في المحيط الهادئ، كما أعلن المعهد الأميركي للجيوفيزياء.وقال مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ إن الزلزال أدى إلى إطلاق تحذير من موجات عاتية، بينما أوضح المعهد الأميركي إن مركز الزلزال يقع في جنوب شرق أرخبيل جزر لويالتي.