3000 إصابة بكورونا في رومانيا

سجلت رومانيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأربعاء - أن العدد الكلي لإصابات كورونا في البلاد تجاوز الـ 752 ألف حالة، فيما وصل عدد حالات الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 19 ألفًا و100 حالة، كما يرقد نحو 1000 مريض بـ (كوفيد-19) في وحدات العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.وكانت رومانيا تسلمت أول 14 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية، بينما تلقى نحو 140 ألف شخص لقاح شركتي "فايزربيونتك" الأمريكية-الألمانية منذ بدء حملة التطعيمات بالبلاد في الـ 27 من شهر ديسمبر الماضي.