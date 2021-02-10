رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

3000 إصابة بكورونا في رومانيا

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:13 م
كورونا في رومانيا
كورونا في رومانيا
أ ش أ
طباعة
سجلت رومانيا أكثر من 3 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر راديو "رومانيا الدولي"، اليوم الأربعاء - أن العدد الكلي لإصابات كورونا في البلاد تجاوز الـ 752 ألف حالة، فيما وصل عدد حالات الوفيات إثر الإصابة بالفيروس إلى 19 ألفًا و100 حالة، كما يرقد نحو 1000 مريض بـ (كوفيد-19) في وحدات العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت رومانيا تسلمت أول 14 ألف جرعة من اللقاح المضاد للفيروس الذي طورته شركة "موديرنا" الأمريكية، بينما تلقى نحو 140 ألف شخص لقاح شركتي "فايزربيونتك" الأمريكية-الألمانية منذ بدء حملة التطعيمات بالبلاد في الـ 27 من شهر ديسمبر الماضي.

موضوعات متعلقة

«التعليم» تكشف حقيقة حذف أجزاء من المناهج

فشل مفاوضات الزمالك وساسي.. واللاعب يقترب من الرحيل للدوري الإماراتي

حقيقة فيديو نية الحكومة هدم قصور أثرية لإقامة مشروعات قومية

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية فى مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2021

جواز السفر اللقاحي مفتاح العودة إلى «الحياة الطبيعة» أو انتهاك للحريات؟

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية