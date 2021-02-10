إصابة طفلة بارتجاج فى المخ صدمتها سيارة بالمنصورة

أصيبت طفلة بمدينة المنصورة، بإصابات خطيرة واشتباه ما بعد الارتجاج بعدما صدمتها سيارة حال عبورها الطريق بشارع الجيش وفرت هاربة.تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لقسم شرطة ثان المنصورة، من مستشفى الطوارئ بالمنصورة، بوصول الطفلة "سمية احمد محمد رجب العطار " ٦ سنوات، ومقيمة طرف أسرتها بمنطقة "كفر البدماص" دائرة القسم مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج (ادعاء حادث طريق).انتقل على الفور ضباط المباحث وبالفحص وسؤال والدتها "فاطمة عبدالشکور محمد ابراهيم" 21 سنة ربة منزل، ومقيمة بذات العنوان قررت بأنها أثناء عبورها الطريق بناحية شارع "الجيش" دائرة القسم، وبرفقتها نجلتها اصطدمت بها السيارة رقم ( دو ق ٣٨٧٤ ملاکی ) " فر قائدها بها هاربا " مما أدى إلى حدوث إصابة كريمتها.واتهمت قائد السيارة بالتسبب في ذلك، وفي وقت لاحق حضرت إلى ديوان القسم "ميرنا ع. ال. م" ٢٥ سنة، حاصلة على بكالوريوس، ومقيمة منطقة "توريل" دائرة القسم وبرفقتها السيارة المشار إليها وقررت بأنها مرتكبة الحادث وذلك دون قصدا منها.تحرر عن ذلك المحضر رقم ١٥١٠ لسنة ٢٠٢١ جنح قسم ثان المنصورة، وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.