عيد مار مارون أبي الكنيسة المارونية بالإسكندرية

احتفلت الكنيسة المارونية بالإسكندرية، بعيد القديس مارون، بكنيسة القديسة تريزا الطفل يسوع، ترأس الاحتفال مطران الكنيسة المارونية بمصر، المطران جورج شيحان، والأب فريد مرهج راعي الكنيسة.قال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن دارت كلمة العظة حول القديس مارون الذي هو شفيع الكنيسة المارونية.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن الكلمة اوضحت كيف كان يعيش في جبال كوش متعبد ومتأمل وفي تواصل تام مع الله، فكان مرشد لمن حوله كما كان علامة حقيقية ليسوع خلال حياته على الأرض.