استمرار حبس المتهمين بسرقة «التكاتك» في بدر

أمرت نيابة الشروق وبدر بتجديد حبس المتهمين بسرقة "التكاتك" من سائقيها بالإكراه بمدينة بدر، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات.وتعرف الضحايا على المتهمين فى طابور أمني، وأكدت التحريات ارتكابهم وقائع السرقة من سائقيها بالإكراه تحت تهديد السلاح الأبيض، وتمكنوا من سرقة 3 تكاتك وأرشدوا عن مكانها.كانت بداية الواقعة عندما وردت بلاغات لقسم شرطة بدر تفيد بسرقة ٣ أشخاص التكاتك منهم بالإكراه وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق محل السرقة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقروا بارتكاب وقائع السرقة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.