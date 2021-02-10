حكاية دولة تحكمها النساء (صور)





وفي هذه السطور نتعرف عليهن:

إستونيا دولة تقع في منطقة بحر البلطيق، بشمال أوروبا يحدها من الشمال خليج فلندا، ومن الغرب بحر البلطيق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص، ويشتهر مجتمعها بالرقمية عن طريق إنهاء جميع معاملاتها بالإنترنت عدا الزواج.



• كريستي كالجوليد

هي رئيسة دولة إستونيا رقم خمسة، وكان يبلغ عمرها وقت الانتخاب 46 عامًا أي تعتبر أصغر رؤساء إستونيا عمرًا، تم انتخابها لتحل مأزق سياسي شهد ستة مرشحين، سابقين غير قادرين على حشد الدعم المطلوب، فأصبحت مرشحة مستقلة أيدتها جميع الأحزاب الستة الممثلة بالبرلمان وقتها إلى أن أًصبحت أول رئيسة للبلد.



ولدت كالجوليد عام 1969، وتخرجت من مدرسة ثانوي في تالين، حيث كانت عضوًا في الجمعية العلمية للطلاب، والمتخصصة في علم الطيور، حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال كما عملت مديرة مبيعات في شركة الاتصالات المملوكة للدولة.



ويعتبر عام 2017 هو عام مختلف بالنسبة لها حيث تم انتخابها لرئاسة الدولة، وتعتبر أول استونية يتم اختيارها ضمن قائمة مجلة فوربس لأكثر 100 شخصية قوية حول العالم، فواجهت بالفعل الاعتراضات الخاصة بالترشح من خلال اللقاءات السياسية وزيارة المناطق المختلفة، والتحدث مع الناس مباشرة.



أما عن حياتها الشخصية متزوجة ولديها ابن وابنه من زواجها الأول، وابنان من زوجها الثاني الحالي وهو جورجي رينيه حيث تزوجا رسميا في عام 2011 وبدأت علاقتهما عام 2004.



• كايا كالاس:

كايا من حزب الإصلاح المنتمي ليمين الوسط، وتعتبر أول رئيسة وزراء لإستونيا، حيث تم توليها المهام في أواخر الشهر الماضي بعد استقلاله رئيس الوزراء السابق.



"أول شيء سيتم المعاملة معه هي الأزمة الصحية" هكذا قالت كايا في أول تصريح لها مشيرة إلى أزمة فيروس كورونا وأنه سيكون من أوائل الاهتمامات.



وأضافت: "البقاء على بلدنا مفتوحة، قدر الإمكان لكي يتسنى لنا الذهاب إلى أعمالنا، وذهاب التلاميذ، إلى مدارسهم وأن يستمر النشاط الاقتصادي".



كايا من مواليد 18 يونيو 1977، وهي ابنة سيم كالاس رئيس وزراء استونيا الرابع عشر، ولاحقًا مفوضًا أوروبيًا، وجدها يعتبر أحد مؤسسي جمهورية استونيا وأول رئيس للشرطة هناك.



ولا يزال الحزب الذي تنتمي إليه هو حزب يسار وسط، شريكًا لحزب الإصلاح في الحكومة، رغم اتهامات الفساد التي واجهها المدعون تقول إن الأمين العام للحزب وافق على تبرع بمبلغ قدره مليون يورو، مقابل التصريح له بالبناء على أرض عامة. تعتبر دولة إستونيا هي أول دولة تترأسها امرأة ويشغل منصب رئاسة الوزراء امرأة أيضا، فترأسها كريستي كالجوليد، ورئيسة الوزراء هي كايا كالاس.وفي هذه السطور نتعرف عليهن:إستونيا دولة تقع في منطقة بحر البلطيق، بشمال أوروبا يحدها من الشمال خليج فلندا، ومن الغرب بحر البلطيق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص، ويشتهر مجتمعها بالرقمية عن طريق إنهاء جميع معاملاتها بالإنترنت عدا الزواج.• كريستي كالجوليدهي رئيسة دولة إستونيا رقم خمسة، وكان يبلغ عمرها وقت الانتخاب 46 عامًا أي تعتبر أصغر رؤساء إستونيا عمرًا، تم انتخابها لتحل مأزق سياسي شهد ستة مرشحين، سابقين غير قادرين على حشد الدعم المطلوب، فأصبحت مرشحة مستقلة أيدتها جميع الأحزاب الستة الممثلة بالبرلمان وقتها إلى أن أًصبحت أول رئيسة للبلد.ولدت كالجوليد عام 1969، وتخرجت من مدرسة ثانوي في تالين، حيث كانت عضوًا في الجمعية العلمية للطلاب، والمتخصصة في علم الطيور، حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال كما عملت مديرة مبيعات في شركة الاتصالات المملوكة للدولة.ويعتبر عام 2017 هو عام مختلف بالنسبة لها حيث تم انتخابها لرئاسة الدولة، وتعتبر أول استونية يتم اختيارها ضمن قائمة مجلة فوربس لأكثر 100 شخصية قوية حول العالم، فواجهت بالفعل الاعتراضات الخاصة بالترشح من خلال اللقاءات السياسية وزيارة المناطق المختلفة، والتحدث مع الناس مباشرة.أما عن حياتها الشخصية متزوجة ولديها ابن وابنه من زواجها الأول، وابنان من زوجها الثاني الحالي وهو جورجي رينيه حيث تزوجا رسميا في عام 2011 وبدأت علاقتهما عام 2004.• كايا كالاس:كايا من حزب الإصلاح المنتمي ليمين الوسط، وتعتبر أول رئيسة وزراء لإستونيا، حيث تم توليها المهام في أواخر الشهر الماضي بعد استقلاله رئيس الوزراء السابق."أول شيء سيتم المعاملة معه هي الأزمة الصحية" هكذا قالت كايا في أول تصريح لها مشيرة إلى أزمة فيروس كورونا وأنه سيكون من أوائل الاهتمامات.وأضافت: "البقاء على بلدنا مفتوحة، قدر الإمكان لكي يتسنى لنا الذهاب إلى أعمالنا، وذهاب التلاميذ، إلى مدارسهم وأن يستمر النشاط الاقتصادي".كايا من مواليد 18 يونيو 1977، وهي ابنة سيم كالاس رئيس وزراء استونيا الرابع عشر، ولاحقًا مفوضًا أوروبيًا، وجدها يعتبر أحد مؤسسي جمهورية استونيا وأول رئيس للشرطة هناك.ولا يزال الحزب الذي تنتمي إليه هو حزب يسار وسط، شريكًا لحزب الإصلاح في الحكومة، رغم اتهامات الفساد التي واجهها المدعون تقول إن الأمين العام للحزب وافق على تبرع بمبلغ قدره مليون يورو، مقابل التصريح له بالبناء على أرض عامة.



تعتبر دولة إستونيا هي أول دولة تترأسها امرأة ويشغل منصب رئاسة الوزراء امرأة أيضا، فترأسها كريستي كالجوليد، ورئيسة الوزراء هي كايا كالاس.



إستونيا دولة تقع في منطقة بحر البلطيق، بشمال أوروبا يحدها من الشمال خليج فلندا، ومن الغرب بحر البلطيق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص، ويشتهر مجتمعها بالرقمية عن طريق إنهاء جميع معاملاتها بالإنترنت عدا الزواج.



• كريستي كالجوليد

هي رئيسة دولة إستونيا رقم خمسة، وكان يبلغ عمرها وقت الانتخاب 46 عامًا أي تعتبر أصغر رؤساء إستونيا عمرًا، تم انتخابها لتحل مأزق سياسي شهد ستة مرشحين، سابقين غير قادرين على حشد الدعم المطلوب، فأصبحت مرشحة مستقلة أيدتها جميع الأحزاب الستة الممثلة بالبرلمان وقتها إلى أن أًصبحت أول رئيسة للبلد.



ولدت كالجوليد عام 1969، وتخرجت من مدرسة ثانوي في تالين، حيث كانت عضوًا في الجمعية العلمية للطلاب، والمتخصصة في علم الطيور، حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال كما عملت مديرة مبيعات في شركة الاتصالات المملوكة للدولة.



ويعتبر عام 2017 هو عام مختلف بالنسبة لها حيث تم انتخابها لرئاسة الدولة، وتعتبر أول استونية يتم اختيارها ضمن قائمة مجلة فوربس لأكثر 100 شخصية قوية حول العالم، فواجهت بالفعل الاعتراضات الخاصة بالترشح من خلال اللقاءات السياسية وزيارة المناطق المختلفة، والتحدث مع الناس مباشرة.



أما عن حياتها الشخصية متزوجة ولديها ابن وابنه من زواجها الأول، وابنان من زوجها الثاني الحالي وهو جورجي رينيه حيث تزوجا رسميا في عام 2011 وبدأت علاقتهما عام 2004. وفي هذه السطور نتعرف عليهن:إستونيا دولة تقع في منطقة بحر البلطيق، بشمال أوروبا يحدها من الشمال خليج فلندا، ومن الغرب بحر البلطيق، ويبلغ عدد سكانها أكثر من مليون شخص، ويشتهر مجتمعها بالرقمية عن طريق إنهاء جميع معاملاتها بالإنترنت عدا الزواج.هي رئيسة دولة إستونيا رقم خمسة، وكان يبلغ عمرها وقت الانتخاب 46 عامًا أي تعتبر أصغر رؤساء إستونيا عمرًا، تم انتخابها لتحل مأزق سياسي شهد ستة مرشحين، سابقين غير قادرين على حشد الدعم المطلوب، فأصبحت مرشحة مستقلة أيدتها جميع الأحزاب الستة الممثلة بالبرلمان وقتها إلى أن أًصبحت أول رئيسة للبلد.ولدت كالجوليد عام 1969، وتخرجت من مدرسة ثانوي في تالين، حيث كانت عضوًا في الجمعية العلمية للطلاب، والمتخصصة في علم الطيور، حصلت على ماجستير في إدارة الأعمال كما عملت مديرة مبيعات في شركة الاتصالات المملوكة للدولة.ويعتبر عام 2017 هو عام مختلف بالنسبة لها حيث تم انتخابها لرئاسة الدولة، وتعتبر أول استونية يتم اختيارها ضمن قائمة مجلة فوربس لأكثر 100 شخصية قوية حول العالم، فواجهت بالفعل الاعتراضات الخاصة بالترشح من خلال اللقاءات السياسية وزيارة المناطق المختلفة، والتحدث مع الناس مباشرة.أما عن حياتها الشخصية متزوجة ولديها ابن وابنه من زواجها الأول، وابنان من زوجها الثاني الحالي وهو جورجي رينيه حيث تزوجا رسميا في عام 2011 وبدأت علاقتهما عام 2004.