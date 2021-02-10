الكاثوليكية تحتفل بذكرى عيد القديس خوسيه سانشيز ديل ريو

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم الأربعاء، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديس خوسيه سانشيز ديل ريو شهيد المكسيك.وقال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنه وُلِدَ في يوم 28 مارس 1913م في قرية ساهوايو ميشواكان المكسيكيّة، طلب من والدته الإذن للانضمام إلى حركة او جمعية كريستو، وفي 5 فبراير 1928 ألقي القبض على الصبي أثناء معركة، وسجن.وأضاف: "في 10 فبراير 1928 تم تعذيب المراهق بطريقة وحشية، سلخ جلد قدميه وأجبر على السير على الملح، ثم السير في المدينة إلى المقبرة. صرخ الصبي ألمًا لكنه لم يستسلم. أعلن مكرمًا في يونيو 2004 من قبل البابا يوحنا بولس الثاني في (مرسوم الاستشهاد) وتم التطويب في نوفمبر 2005 من قبل البابا بنديكت السادس عشر، وتم التقديس في أكتوبر 2016 من قبل البابا فرنسيس".