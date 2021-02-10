رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

توصيل الغاز لـ 3 قرى بداية «حياة كريمة» بالغربية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:08 م
الدكتورة زينب سامي
الدكتورة زينب سامي
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
قالت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، إن المبادرة تهتم بتطوير الريف المصري.

وأضافت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، ٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابعا، وتم تشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.

وأبرزت في حديثها الخاص لـ"الدستور"، أغلب طلبات القرى تلخصت في أهمية وجود مدارس جديدة، سجل مدني، مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، تغطية كابلات الكهرباء، دخول الغاز الطبيعي، مشروعات صغيرة ومتوسطة وتسهيل الحصول على تراخيصها، الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة كالوحدات الصحية ومكاتب البريد، كذلك تطوير الطرق، إقامة مراكز شباب وتغطية بعض الترع واستغلالها في إقامة المشاريع المختلفة.

وأكدت أن عمل المبادرة في بمركز زفتى، لن يقتصر على تنمية البنية التحتية والخدمات ولكن سيتم التركيز على تنمية الإنسان من خلال تنظيم القوافل المتخصصة في (الرعاية الصحية، البيطرية، الخدمات الزراعية والخدمات الاجتماعية) بالتوازي مع تطوير البنية التحتية إيمانًا بأن العنصر البشري هو أهم جزء في منظومة التطوير والتغيير.

وأوضحت أن المشاريع التي بدأت بالفعل في ثلاث قري هي نهطاي، تفهنا العزب، سندبسط هو مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحت أن المحافظة وفرت كافة سبل الدعم للشركات المنفذة وكذلك الاستعانة بالعمالة المشاركة في تنفيذ المشروعات من أبناء قرى المركز وسرعة إنشاء محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي داخل المركز.

يُذْكَر أن اللجنة المشرفة على مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية تتكون من نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتورة زينب سامي، منسق المبادرة بالغربية، عبد الوهاب الحضري، منسق الوحدة، الدكتورة جيهان الذهبي، مسئول متابعة المشروعات، محمود ممتاز، المنسق الإعلامي للوحدة، وفريق مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

حالة الطقس فى مصر اليوم الأربعاء 10-2-2021

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2021

جواز السفر اللقاحي مفتاح العودة إلى «الحياة الطبيعة» أو انتهاك للحريات؟

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية