توصيل الغاز لـ 3 قرى بداية «حياة كريمة» بالغربية

قالت الدكتورة زينب سامي المنسق العام لمبادرة حياة كريمة بالغربية، إن المبادرة تهتم بتطوير الريف المصري.وأضافت أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير القرى المصرية تتضمن أكثر من مرحلة، وتتضمن المرحلة الأولى منها تطوير مركز زفتى بالكامل والذي يحتوي على ٩ قرى رئيسية، ٥٤ قرية صغيرة و٨٨ تابعا، وتم تشكيل فرق عمل قامت بعقد اجتماعات مع كافة الشركات الخاصة بتطوير المرافق ورصد احتياجات كل قرية، تلاها عقد حوارات مجتمعية مع أهالي القرى لمعرفة تطلعاتهم وأحلامهم ومشاكلهم الداخلية.وأبرزت في حديثها الخاص لـ"الدستور"، أغلب طلبات القرى تلخصت في أهمية وجود مدارس جديدة، سجل مدني، مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي، تغطية كابلات الكهرباء، دخول الغاز الطبيعي، مشروعات صغيرة ومتوسطة وتسهيل الحصول على تراخيصها، الاستفادة من المباني الحكومية غير المستغلة كالوحدات الصحية ومكاتب البريد، كذلك تطوير الطرق، إقامة مراكز شباب وتغطية بعض الترع واستغلالها في إقامة المشاريع المختلفة.وأكدت أن عمل المبادرة في بمركز زفتى، لن يقتصر على تنمية البنية التحتية والخدمات ولكن سيتم التركيز على تنمية الإنسان من خلال تنظيم القوافل المتخصصة في (الرعاية الصحية، البيطرية، الخدمات الزراعية والخدمات الاجتماعية) بالتوازي مع تطوير البنية التحتية إيمانًا بأن العنصر البشري هو أهم جزء في منظومة التطوير والتغيير.وأوضحت أن المشاريع التي بدأت بالفعل في ثلاث قري هي نهطاي، تفهنا العزب، سندبسط هو مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، موضحت أن المحافظة وفرت كافة سبل الدعم للشركات المنفذة وكذلك الاستعانة بالعمالة المشاركة في تنفيذ المشروعات من أبناء قرى المركز وسرعة إنشاء محطات وقود تعمل بالغاز الطبيعي داخل المركز.يُذْكَر أن اللجنة المشرفة على مبادرة حياة كريمة بمحافظة الغربية تتكون من نجوى العشيري، السكرتير العام المساعد، المهندس محمد سراج، رئيس مركز ومدينة زفتى، الدكتورة زينب سامي، منسق المبادرة بالغربية، عبد الوهاب الحضري، منسق الوحدة، الدكتورة جيهان الذهبي، مسئول متابعة المشروعات، محمود ممتاز، المنسق الإعلامي للوحدة، وفريق مؤسسة حياة كريمة من خريجي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة.