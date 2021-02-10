إصابة صياد قفز من نافذة منزله في المطرية بإصابات متفرقة

أصيب صياد بإصابات متفرقة أدت لفقده الوعي إثر قيامه بالقفز من نافذة منزله بمدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، وتبين أنه مصاب بمرض نفسى.وكان اللواء رأفت عبد الباعث مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لمركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية المركزى بوصول محمد أحمد مختار الشوا ٣٠ عاما صياد، ومقيم شارع "بركات الجمال" بندر المطرية مصابا بفقدان للوعى (ادعاء سقوط من علو) وتم تحويله إلى مستشفى المنزلة العام.وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص وسؤال شقيقه "السيد" ٤٠ عاما صياد ومقيم بذات العنوان قرر بأن شقيقه يعاني من مرض نفسي، وحال تواجده بالقرب من أحد النوافذ بالطابق الأول قام بالقفز منها وسقط أرضا مما أدى إلى حدوث إصابته ولم يتهم أحد بالتسبب فى ذلك.وبسؤال شهود الواقعة سامى حلمى الصديق السيد ٥٦ عاما صياد، والسيد عبدالرحيم عبد عبدالعال ٥٣ عاما صياد ويقيمان شارع" الجمال" بندر المطرية، أيدا ذات المضمون، وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٢٧ ٢٠٢١ إدارى مركز المطرية وجارى استكمال الفحص والعرض على النيابة العامة.