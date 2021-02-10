الأردن يدين استهداف مطار أبها الدولي على يد الحوثيين

أدانت وزارة الخارجية الأردنية، استهداف مليشيا الحوثي لمطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، والذي أدى إلى احتراق طائرة مدنية تم السيطرة عليها.وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله علي الفايز، في بيان له، إدانة المملكة الأردنية الهاشمية، لهذا الهجوم الإرهابي الذي يستهدف المنشآت المدنية ويعرض حياة المسافرين المدنيين الأبرياء للخطر.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ قليل، وقوع اعتداء إرهابي لاستهداف مطار أبها الدولي من المليشيا الحوثية.وقال التحالف العربي، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايه المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.