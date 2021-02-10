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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما يعلن تفاصيل دورته الـ69

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:04 م
مهرجان المركز الكاثوليكي
مهرجان المركز الكاثوليكي المصري
جرجس صفوت - مونيكا جرجس
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عقدت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما، برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية كلًا من الأستاذ ميشيل ماهر، والأستاذ مجدي سامي، عدّة اجتماعات لبحث ترتيبات إقامة المهرجان في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها العالم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وكذلك اختيار الفنانين وصُناع السينما الذين سيتم تكريمهم خلال فعاليات حفل افتتاح الدورة التاسعة والستين لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما لعام 2021.

وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللجنة العليا قررت تأجيل فعاليات المهرجان في دورته التاسعة والستين، لتكون خلال الفترة من الجمعة الموافق 11 يونيو وحتى 18 يونيو 2021، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية المقررة بواسطة وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن اللجنة العُليا للمهرجان قررت الإعلان لاحقًا عن الأفلام الخمسة المشاركة بالمسابقة الرسمية للمهرجان من أصل 23 فيلمًا سينمائيًا عُرضت عام 2020.

هذا ويشارك بالمهرجان ولأول مرة منذ تأسيسه أفلامًا بالمسابقة الرسمية لم يتم عرضها تجاريًا بدور العرض، حيث تم عرضها عبر بعض المنصات، مما استوجب على اللجنة تعديل بعض بنود لائحة اختيار الأفلام لتتماشى مع الوضع الراهن لشركات الإنتاج والتوزيع.

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