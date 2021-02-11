سامي أبووردة: أنهينا المرحلة الأولى من «حياة كريمة» لتطوير 52 قرية (حوار)

• في البداية.. كم يبلغ إجمالي تكلفة التطوير في السنوات الـ6 الماضية؟

كم يبلغ عدد المشتركين في المحافظات الأربع؟

وضعت الحكومة خطة لإحلال خطوط الجهد المتوسط الهوائية بكابلات أرضية، فما قيمة ما تم من أعمال حتى الآن؟

وماذا عن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي؟

ما مدي التطور الذي شهدته الشركة في الاعطال الفنية وانقطاع التيار ؟

وفيما يخص ملف خدمة العملاء ماهي الخطوات التي قامت الشركة بتفعليها؟

ما هو موقف المشروعات التي تشترك فيها الشركة مع الغير؟

تشهد محافظات الوجه القبلي وخاصة سوهاج والأقصر وأسوان اهتماما كبيرا من وزارة الكهرباء فيما يخص قطاع التوزيع، الأمر الذي ساعد خلال السنوات الـ6 الماضية في رفع كفاءة التيار الكهربائي وانخفاض الأعطال الفنية وتحديث كل المهمات الخاصة بشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، ولأجل ذلك حاورت "الدستور" المهندس سامي أبو وردة، رئيس الشركة التي يقع في نطاق عملها تلك المحافظات الأربع.. وإلى نص الحوار:- بلغ إجمالي ما تم إنفاقه على التطوير في نطاق عمل الشركة في الفترة من يوليو 2014 وحتى يونيو 2020، 5.031 مليار جنيه في 4 محافظات وهي سوهاج وقنا والأقصر وأسوان، ومحافظة سوهاج نظرا لكونها الأكبر من حيث عدد المشتركين كان لها النصيب الأكبر من تلك الاستثمارات، حيث بلغ إجمالي ما تم تطويره بها 2.418 مليار جنيه، في حين بلغ ما تم إنفاقه على محافظة قنا 1.596 مليار جنيه وفي محافظة أسوان بلغ إجمالي ما تم إنفاقه 1.244 مليار جنيه، كما بلغ إجمالي التطوير في محافظة الأقصر 1.017 مليار جنيه.شهدت الفترة الماضية ارتفاع عدد المشتركين في نطاق عمل الشركة بمقدار 551 ألف مشترك جديد، في حين بلغ عدد المشتركين الآن بلغ 3.363 مليون مشترك عوضا عن 2.812 مليون مشترك في السنوات الماضية، وسوهاج تأتي في المقدمة بعدد مشتركين بلغ 1.499 مليون مشترك، وقنا في المرتبة الثانية بعدد مشتركين بلغ 901 ألف مشترك، وأسوان بعدد مشتركين بلغ 537 ألف مشترك، والأقصر 426 ألف مشترك.قمنا في الفترة من يوليو 2017 وحتى شهر يونيه 2020 بعدد عمليات تحويل بلغت 405 عمليات، بإحلال 157.26 كيلومتر من تلك الخطوط وتحويلها لكابلات أرضية في المحافظات الأربع بقيمة تكلفة بلغت 156.905مليون جنيه، كان نصيب محافظة أسوان منها 45.497 مليون جنيه وتم تحويل 44.641 كيلومتر بعدد 124عملية تحويل، وفي محافظة سوهاج تحويل 36.674 كيلو متر بقيمة تكلفة بلغت 32.880 مليون جنيه و108 عمليات تحويل، وفي محافظة الأقصر بلغت عدد عمليات التحويل 95 عملية بأطوال كابلات 36.084 كيلومتر وبتكلفة 38.307 مليون جنيه، وقمنا في محافظة قنا بـ78 عملية تحويل بأطوال بلغت 39.861 كيلو متر وبقيمة مالية بلغت 40.221 مليون جنيه.وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتعليمات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بتنفيذ مشروعات المبادرة للقرى الأكثر احتياجا، لدينا في نطاقة عمل الشركة 52 قرية قمنا بإنهاء المرحلة من التطوير وباقي المراحل في العام المالي 2023-2024.نجحت خطط التطوير التي شهدتها الشركة في السنوات الست الماضية في تقليل أزمنة انقطاع التيار الكهرباء عن المشتركين، حيث انخفض معدل الأعطال لكل100وحدة، حيث أن الأعطال في خطوط وكابلات جهد متوسط بلغت "1.3" وفي خطوط وكابلات الجهد المنخفض بلغت"1.7" وفي محولات التوزيع بلغت الأعطال" 0.004".في البداية قمنا بالالتزام ببرنامج القراءة الموحدة وربطه مع مركز الإصدار لتحقيق مبدأ الشفافية وضمانة حقوق المواطنين لمراقبة استهلاك الكهرباء، كما قمنا بتوفير منافذ متنوعة للسداد الالكتروني للفواتير وشحن كروت العدادات في اي وقت على مدار الـ24 ساعة.نشترك في مشروعات تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طريق دراسة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتغذية مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والري بالتيار، وبلغت قيمة تلك المشروعات 2.576 مليار جنيه في الفترة من العام المالي 2014-2015 وحتي العام المالي2019-2020.