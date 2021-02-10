تجديد حبس متهمين بسحل شاب وسرقة حقيبته في السلام

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأربعاء، حبس المتهمين بسحل شاب أثناء سرقة حقيبته بالسلام، وتسببوا فى إصابته بجروح متفرقة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص فى نشل حقائب المواطنين، وقاموا بنشل حقيبة شاب وسحله.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بقيام عاطلين بنشل حقيبة شاب وسحله بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم، وأقروا بارتكاب الواقعة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.