سفير مصر بالمغرب يتسلم درع فوز فرقة مسرحية مصرية بجائزة دولية

تسلم السفير أشرف إبراهيم، سفير مصر بالمغرب، من الفنان المغربي سعيد ايت باجا، مدير المهرجان الدولي للمعاهد المسرحية رئيس جمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي، درع فوز عرض "الجميلة والوحش" بجائزة الدوري الأفريقي للمهرجان الدولي للمعاهد المسرحية بدورته السادسة التي جرى تنظيمها افتراضيا من 4 إلى 11 ديسمبر 2020.وهذا العرض قدمته فرقة المعهد العالي للفنون المسرحية في مصر، من بطولة نادر الجوهري، لانا عماد، ومحمد ناصر،، وهو من تأليف محمد زكي، وإخراج مصطفى حسني الكتبي.وتسلم السفير أشرف إبراهيم الدرع بالنيابة على الفرقة التي تعذر حضورها للمهرجان الذي عقد افتراضيا نظرا للظروف الصحية التي يمر بها العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، وسيتم ارسال الدرع بالحقيبة الدبلوماسية لوزارة الثقافة المصرية.والمهرجان نظمته وزارة الثقافة والإتصال بالمملكة المغربية وجمعية إيسيل للمسرح والتنشيط الثقافي بمشاركة 14 دولة ممثلة لإثني عشر معهد عالي للفنون المسرحية، وهي مصر، فنلندا، النرويج، الكونغو الديموقراطية، إسبانيا، فرنسا، هولندا، تشيلي، إيطاليا، النمسا، ألمانيا، بولونيا، بالإضافة إلى المملكة المغربية.يذكر أن مسرحية "الجميلة والوحش" سبق أن شاركت ضمن فاعليات الدورة 36 من مهرجان المسرح العربي، والتي انتهت بفوز بطلها الفنان نادر الجوهري بجائزة أحسن ممثل دور أول مناصفة، كما فازت المسرحية بجوائز أفضل ماكياج وأفضل موسيقي وأفضل بوستر دعائي، خلال المهرجان نفسه.