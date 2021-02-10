انتخابات نقيب الأطباء بالغربية.. الجمعة

أعلنت نقابة أطباء الغربية، اليوم الأربعاء، إجراء الانتخابات على نقيب أطباء الغربية، يوم الجمعة القادم، وذلك بمقر فرع النقابة بشارع صدقي بطنطا، والذي خلى عقب الانتخابات الماضية باستقالة الدكتور هشام صبحي.ويتنافس على موقع نقيب أطباء الغربية 6 مرشحين هم: الدكتور أحمد حرحش، والدكتور العوضى داود، والدكتور بهاء توفيق، والدكتور جرجس رزق الله، والدكتورة سعده فرغلي، والدكتور عبدالقادر الكيلاني.جدير بالذكر أنه تم فتح باب التقدم على موقع نقيب أطباء الغربية، خلال الفترة من 19 إلى 29 ديسمبر عام 2020 الماضي، وتقدم للترشح الـ 6 أطباء سالفي الذكر.