رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غانا: تعليق البرلمان فى البلاد بعد تفشى كورونا بين الأعضاء

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:22 م
البرلمان
البرلمان
أ ش أ
طباعة
علقت غانا العمل بالبرلمان لمدة ثلاثة أسابيع، بدءًا من اليوم الأربعاء، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين عدد كبير من الأعضاء والموظفين.

وقال رئيس البرلمان البان باجبين- وفقًا لقناة (سي إن إن) الأمريكية:"إنه قرر تعليق البرلمان بالتشاور مع قيادة البلاد، كما أن أعضاء البرلمان سيلتزمون بإجراءات كورونا الصارمة خلال تلك الفترة"، مطالبًا أعضاء وموظفي البرلمان بالخضوع لاختبار كورونا خلال أسبوعين.

وذكرت القناة أن 17 عضوًا بالبرلمان على الأقل، بالإضافة إلى 151 موظفًا وعاملًا أصيبوا بالفيروس، مضيفة أن المبنى سيغلق حتى 2 مارس المقبل وسيتم تعقيمه وتطهيره خلال تلك الفترة.

ووفق القيود المعلنة في 5 فبراير الجاري، يسمح فقط لثلث الأعضاء بالحضور خلال الجلسة الواحدة، ولم تتمكن بعد لجنة التعيينات بالبرلمان من مناقشة المرشحين الوزاريين لحكومة الرئيس "نانا أكوفو-أدو" في أعقاب الانتخابات العامة التي أجريت في ديسمبر الماضي.

يُشار إلى أن غانا قد سجلت أكثر من 73 ألف إصابة بالفيروس منذ بداية تفشي الوباء إلى جانب تسجيل 482 وفاة، وذلك وفق إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية.

موضوعات متعلقة

لا تغيرات مفاجئة واستمرار الشبورة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

حيرة باتشيكو.. مدرب الزمالك يحسم مصير المهاجم أمام مولودية الجزائر

السيسي لوزير خارجية العراق: سياسة مصر في المنطقة قائمة على مبادئ رشيدة متوازنة

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية فى مصر

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2021

جواز السفر اللقاحي مفتاح العودة إلى «الحياة الطبيعة» أو انتهاك للحريات؟

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية