رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

تأجيل اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:55 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
أ ش أ
طباعة
أرجأ الاتحاد الأوروبي توقيع اتفاق التبادل التجاري الحر مع السوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية "ميركوسور"، بسبب مطالبة فرنسا بضمانات تنفيذ المعايير البيئية والصحية للدول الأعضاء في "ميركوسور".

وقال وزير التجارة الخارجية الفرنسي فرانك ريستر إن عدم توقيع باريس على الاتفاقية لا يعني انسحاب فرنسا، ولكنه فقط إشعار سياسي بشأن الالتزامات البيئية للدول الأربع المكونة للسوق المشتركة لدول أمريكا الجنوبية وهي (الأرجنتين والبرازيل وأوروجواي وباراجواي)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأرجنتينية.

جاءت تصريحات وزير التجارة الخارجية الفرنسي عقب اجتماع للجنة المراقبة السياسية للتجارة في الاتحاد الأوروبي، والتي جمعت برلمانيين ومسؤولين ومنظمات غير حكومية ونقابات ورجال أعمال.

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الأرجنتينية، في بيان لها اليوم، أن البرتغال والأرجنتين اتفقتا على ضرورة إحراز تقدم بشأن القضايا العالقة التي تعرقل دخول اتفاقية التبادل التجاري الحر بين الاتحاد الأوروبي وميركوسور حيز التنفيذ خلال فترة رئاسة البلدين لكل تكتل.

وأضافت أن كلا الجانبين شددا على أهمية توقيع الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن للمساهمة في سرعة التعافي الاقتصادي للدول المعنية بالاتفاقية من تداعيات جائحة "كورونا".

يذكر أن من بين القضايا العالقة لتنفيذ اتفاق التجارة الحر بين الاتحاد الأوروبي ودول "ميركوسور" تتضمن تنسيق الجوانب الفنية مثل قوائم المؤشرات الجغرافية التي تغطي المنتجات مع تحديد دولة المنشأ، فضلًا عن قضايا أخرى ذات أهمية مثل الالتزام بالمعايير البيئة، والتي كانت موضع تساؤل لعدد من الدول الأوروبية على غرار فرنسا.

موضوعات متعلقة

وزير الكهرباء يكشف موعد تشغيل محطة الضبعة النووية فى مصر

الأهلي يغرم كهربا والشحات بعد مصافحة أبو تريكة

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ورصف بشوارع حي غرب

image description

وحدة الإنقاذ السريع ترفع المخلفات والقمامة بقرى أسيوط

image description

المؤتمر الدولي لعلاج الأورام في نسخته الـ12 بجامعة أسيوط نهاية فبراير

image description

توجيه بشأن مشروعات مياه الشرب الجارى تنفيذها فى أسيوط

image description

جامعة أسيوط تشدد الإجراءات الاحترازية استعدادًا للامتحانات

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف توقعات طقس الغد ودرجات الحرارة

3 أزمات تواجه الزمالك قبل مواجهة بطل الجزائر في دوري الأبطال

خرج عن نطاق الدعاة وأضر الإسلام.. الباز: معز مسعود يعاني من الشره للحياة

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

القبض على 8 في بريطانيا لقيامهم بقرصنة هواتف عدد من المشاهير

دراسة ترجح عددا كبيرا من حالات إساءة معاملة الأطفال غير المبلغ عنها في ألمانيا

موعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن امتحانات نصف العام 2021

جواز السفر اللقاحي مفتاح العودة إلى «الحياة الطبيعة» أو انتهاك للحريات؟

أيام زمان

«أنسى أننى فنانة وأقضى طلبات المنزل».. طقوس فاتن حمامة كزوجة

«شتمني في الفيلم».. كواليس علاقة عادل إمام بصاحبة السعادة

«أنت فارس ممتاز».. حكاية أول مرة ركب فيها عادل أدهم الحصان

يبدأ سريان العقد بعد بلوغه مائة عام.. حكاية أغرب تعاقد سينمائي

مقالات الرأي
منى رجب
حماية الأسرة وتأمين الزوجة ضرورة وليس ترفًا
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. رابح النفوس الحكيم بالأبوة
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «2 - 2»
ماجد حبته
محاكمة ترامب.. فيلم كوميدى
المزيد

الثقافة

ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

التنورة والنيل للآلات الشعبية والأراجوز أسبوعيًا في قبة الغوري والسحيمي

«التعاونيات الثقافية» محاضرة بمركز خليل السكاكيني الثقافي

«المعرفة في زمن الحراك الشّعبي» محاضرة بمعهد العلوم الاجتماعية