«البابا والأسرة».. سلسة تعليمية جديدة بالكنيسة الأرثوذكسية

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة الأرثوذكسية، عن سلسلة تعليمية جديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني، بعنوان "البابا والأسرة".وتتضمن السلسلة الجديدة أقوالًا لقداسة البابا تواضروس، ذات طابع روحي تربوي كنصائح لأفراد الأسرة المسيحية، تعينهم في حياتهم عمومًا وفي حياتهم مع الله خصوصًا ومن ناحية أخرى تتبنى سلسلة "البابا والأسرة" توجيهات لكيفية تعامل أفراد الأسرة معًا بشكل ينجح علاقاتهم ويسعد الأسرة، وأقوال قداسته في السلسلة مأخوذة من عظات قداسته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال شهر فبراير الجاري والتي ألقيت أولاها الأربعاء الماضي.كان قداسة البابا قد أعلن عن تخصيص محاضراته في اجتماع الأربعاء الأسبوعي خلال شهر فبراير، للحديث عن موضوعات أسرية بناءة في سياق تواجد أعضاء الأسرة في المنزل لوقت أطول جراء فيروس كورونا المستجد.