الصحة: انخفاض معدل وفيات مرضى الأورام في الأشهر الستة الأخيرة

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين حتى الآن، وعدد الحالات التي تعافت، وعدد الوفيات.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.وخلال الاجتماع، عرضت الوزيرة أيضًا مقارنة لأعداد مرضى الأورام خلال الفترة من 2018 وحتى 2020، موضحة أنه تلاحظ انخفاض معدل الوفيات لمرضى الأورام في الأشهر الستة الأخيرة من عام 2020 بمعدل 0.93% بالمقارنة بعام 2019، ولذلك فإن الاهتمام المكثف باستمرار مبادرات الكشف المبكر عن المرض مستمرة وقائمة لحماية المرضى من المضاعفات والحفاظ على معدل الانخفاض في معدل الوفيات.وفيما يتعلق بتدريب أفراد هيئة التمريض، قامت وزارة الصحة المصرية بتدريب أكثر من 79 ألفًا من أفراد الهيئة بقطاع الرعاية العلاجية لمواجهة فيروس "كورونا"، أمّا بالنسبة لمتابعة حالات العزل المنزلي فإنه تتم المتابعة الدورية عن طريق أطباء الرعاية الأساسية، وفى حالة رغبة المريض في طلب خدمات الطوارئ، يقوم بالتواصل عبر مركز الاتصال 105، أو إرسال رسالة إلى رقم 1440 وكتابة كلمة (عزل)، كما أشارت إلى منظومة متابعة الحالات الطارئة لمرضى "كورونا" في العزل المنزلي، من خلال الموقع الإلكتروني http:41.179.253.237quarantineLogin، حيث يتم التواصل مع الحالة ويتم إعطاؤها إرشادات طبية أو تحويلها لمستشفى إذا لزم الأمر، ويظهر على الموقع ما تم من إجراءات لمساعدة المريض.