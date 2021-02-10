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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة: توفير اللقاح لكل أطقم مستشفيات العزل والصدر والحميات

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 04:01 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
محمد إبراهيم
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استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين حتى الآن، وعدد الحالات التي تعافت، وعدد الوفيات، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأوضحت وزيرة الصحة أن الحكومة الصينية قررت إهداء مصر 300 ألف جرعة من اللقاح الصيني المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، بهدف دعم جهود الحكومة المصرية لمواجهة الجائحة.

وفيما يتعلق بالخدمات الصحية المٌقدمة للمواطنين، بالتوازي مع الخدمات المقدمة لرعاية مرضى فيروس كورونا، أشارت الوزيرة إلى أن إجمالي عدد المرضي الذين احتاجوا إلى تدخل جراحي بلغ 215 ألفًا و650 مريضًا، خلال الفترة من مطلع مارس 2020 حتى 31 يناير الماضي، وذلك في تخصصات (القسطرة المخية، والقسطرة الطرفية، وزراعة الكلى، وزراعة الكبد، وزراعة قوقعة الأذن، وجراحة المخ والأعصاب، والقسطرة القلبية، والمخ والأعصاب، والقلب المفتوح، والعظام، والرمد، والأورام)، بالإضافة إلى نحو 14 ألف مريض حصلوا على علاج دوائي كبديل عن الإجراء الجراحي، مما يمثل نحو 33% من إجمالي الحالات منذ بدء مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في يوليو 2018.

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