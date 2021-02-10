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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفارة بكين بالقاهرة: نعمل على تسهيل تصدير منتجات مصر الزراعية إلى الصين

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:52 م
سفارة بكين بالقاهرة
سفارة بكين بالقاهرة
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قال تشو تشنتشنج، رئيس المكتب الاقتصادي والتجاري للسفارة الصينية بالقاهرة، إن الحكومة الصينية تعمل بنشاط على تسهيل تصدير المنتجات الزراعية المصرية إلى الصين.

جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجاري تحت عنوان «فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية المصرية إلى الصين».

وأضاف أن الصين استوردت العام الماضي بقيمة 110 ملايين دولار من الفاكهة المصرية، منها 96 مليون دولار للبرتقال الطازج، و13 مليون دولار من الفراولة المجمدة، وحوالي 0.5 مليون دولار من العنب الطازج، مشيرًا إلى أن صادرات مصر من الفاكهة إلى الصين في عام 2020 سجلت 423.8 بالمائة زيادة مقارنة بعام 2015.

وأوضح تشنتشنج، أن الفاكهة تأخذ نصيب الأسد من صادرات مصر الغذائية إلى الصين، موضحًا أنه منذ عام 2019، أصبحت الفاكهة ثاني أكبر منتجات تصدير من مصر إلى الصين، بعد منتجات النفط والغاز.

وذكر أن بلاده تعد ثاني أكبر مستورد للبرتقال الطازج، بما يمثل أكثر من 20 بالمائة من سوق الواردات الصينية، بالإضافة إلى ذلك، فإن الصين هي ثاني أكبر مستورد للفراولة المجمدة وتمثل أكثر من 35 بالمائة من سوق الاستيراد الصيني.

ونوه تشنتشنغ بأن التمور المصرية الطازجة تتمتع بالإذن الأول والوحيد في الصين، كما نجح البرتقال المصري الطازج والعنب والتمر ولب البنجر في دخول السوق الصينية، مشيرا إلى جودة المنتج المصري وإمكانية تصديره بأسعار تقل عن ذلك فهناك إمكانية للتنافس معها.

ولفت إلى أن الإجراءات المتعلقة بتصدير الرمان المصري إلى الصين قد بدأت، ويمكن للجانب المصري تقديم طلب إلى الإدارة العامة للجمارك الصينية (GACC) من خلال سفارة مصر في الصين لدخول منتجات زراعية أخرى ذات إمكانات تصدير.

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