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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جنوب دارفور السودانية: مخطط تخريبي وراء أعمال الشغب

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:51 م
موسى مهدي والي ولاية
موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور
وكالات
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تحدث موسى مهدي والي ولاية جنوب دارفور، غربي السودان، اليوم الأربعاء عن وجود "مخطط تخريبي وراء أعمال الشغب" التي شهدتها مدينة نيالا بالولاية أمس.

ونقلت وكالة السودان للأنباء (سونا) عنه القول إن "الجهات التي رتبت للشغب استخدمت الأطفال والمشردين والباعة الجائلين في تنفيذ المخطط التخريبي"، وأشاد بتعامل القوات المشتركة "بمهنية عالية في احتواء الموقف والتصدي للمهاجمين الذين تدفقوا بأعداد كبيرة نحو المتاجر ومركز سوق المدينة".

وأعلنت ولايتا جنوب وشمال دارفور أمس فرض حالة الطوارئ بعد تصاعد للاحتجاجات، وأعلنت ولاية جنوب السودان حظر التجوال من السادسة مساء إلى السادسة من صباح اليوم التالي، بينما قررت شمال دارفور منع التجمعات.

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