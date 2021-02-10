الصور الأولى للطائرة المدنية المستهدفة بمطار أبها الدولى

نشرت وسائل الإعلام السعودية، صورًا للطائرة المدنية التي تأثرت بمحاولة الاستهداف الحوثية داخل مطار أبها الدولي بالمملكة العربية السعودية، فيما عادت حركة المطار إلى طبيعتها ويواصل المسافرون إنهاء إجراءاتهم حسبما أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية.وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، منذ قليل، وقوع اعتداء إرهابي لاستهداف مطار أبها الدولي من الميليشيا الحوثية.وقال التحالف العربي، في بيان له أودرته وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وأكد التحالف، أن محاولة استهداف مطار أبها الدولي، هي جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، كما أنه ستتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيا الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.