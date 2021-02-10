دعم الشرعية: اعتداء إرهابى استهدف مطار أبها من قِبل الحوثيين

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الأربعاء، إن اعتداءً إرهابيًا جبانًا استهدف مطار (أبها الدولي) جنوب غرب السعودية من قبل الميليشيات الحوثية.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن التحالف القول، إن طائرة مدنية على أرض المطار تعرضت لحريق تمت السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية باستهداف المطار.وشدد التحالف على أن محاولة استهداف مطار (أبها الدولى) جريمة حرب وتعريض حياة المدنيين المسافرين للخطر.وأكد التحالف اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والمناطق المدنية، مشددًا على أنه ستتم محاسبة الإرهابيين من الميليشيات الحوثية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.