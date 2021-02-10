وزيرة الصحة: معدل وفيات وإصابات كورونا يشهد تراجعًا ملحوظًا

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، جهود مواجهة فيروس "كورونا"، وموقف توفير اللقاحات، وكذا أعداد حالات الإصابة الجديدة، وإجمالي عدد المصابين حتى الآن، وعدد الحالات التي تعافت، وعدد الوفيات.جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.وقالت الوزيرة: إن معدل الإصابة الأسبوعي يشهد تراجعًا ملحوظًا منذ الأسبوع الثالث من شهر يناير الماضي، كما أن معدل الوفيات يُظهر انخفاضًا أيضًا خلال نفس الفترة تقريبًا.واستعرضت وزيرة الصحة موقف توفير اللقاحات للأطقم الطبية، موضحة أنه تم توفير اللقاح لجميع الفرق الطبية الموجودة بكل من مستشفيات العزل والصدر والحميات، وأنه جارٍ تعميم اللقاح على باقي الـ363 مستشفى المخصصة من قبل وزارة الصحة، كما تم إمداد 11 مستشفى جامعيًا باللقاح، فضلا عن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.