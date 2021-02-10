بطلب حكومي... «تويتر» يحجب 500 حساب مرتبط باحتجاجات المزارعين الهنود

حجب موقع تويتر للتواصل الاجتماعي اليوم الأربعاء 500 حساب مرتبط باحتجاجات المزارعين المستمرة بناء على طلب من الحكومة الهندية.وقال الموقع في بيان إن الحسابات تمثل انتهاكا واضحا لسياسات تويتر.وأضاف الموقع أنه قام بالحد من رؤية هاشتاجات معينة (وسم) بها " محتوى مؤذ"، مما يصعب من تصدرها لقائمة المواضيع على تويتر.وكان تويتر قد علق لفترة قصيرة حساب مجلة هندية شهيرة كانت تغطي احتجاجات المزارعين، وجرى إعادة الحساب بعد عدة ساعات، عقب انتقادات واسعة.ولاحقا، تلقى تويتر ترحيبا من وزارة الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وقد قرر تويتر حجب بعض الحسابات بناء على طلب الحكومة، ولكن داخل الهند فقط.وقال تويتر في بيان إنه " لا يعتقد أن الإجراء الذي طٌلب منا اتخاذه يتوافق مع القانون الهندي".