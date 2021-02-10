عرض فيلم «سعاد» في مهرجان برلين 2021

يعرض فيلم "سعاد" للمرة الأولى في مهرجان برلين هذا العام، وهو من إخراج آيتن أمين وكتابة السيناريست محمود عزت، وذلك بعد أن كان ضمن اختيارات مهرجان كان الرسمية في عام 2020.والفيلم من انتاج فيفيد ريل، وفيج ليف ستوديوز، ونوماديس، وفيلم كلينيك للمنتجين سامح عواض، ومارك لطفي، ودرة أبو شوشة، ومحمد حفظي، كما شارك في الإنتاج آيتن أمين، والألماني فين فيندرز.و فيلم" سعاد" من بطولة بسنت أحمد، وبسملة الغايش، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية، ويطرح أسئلة حول أثر العالم الافتراضي علي العلاقات الإنسانية والعاطفية.