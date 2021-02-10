روسيا تنظر في تدابير لسد نقص اليد العاملة المهاجرة

أعلنت روسيا اليوم الأربعاء أنها بصدد النظر في تسهيل شروط دخول عمال مهاجرين، سعيا لمساعدة قطاعات مثل البناء والزراعة تواجه نقصا في اليد العاملة بسبب الجائحة.وكانت روسيا قد أعلنت إغلاق الحدود في ربيع العام الماضي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دفع بالالاف من العمال المهاجرين وغالبيتهم من دول سوفياتية سابقة في آسيا الوسطى، للمسارعة في العودة إلى بلدانهم.وأعادت روسيا الآن فتح حدودها مع عشرات الدول، لكن الرحلات الدولية قليلة، وغالبية الأجانب ما زالوا ممنوعين من دخول أراضيها.