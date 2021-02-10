الجيش اللبنانى: 3 خروقات جوية وبحرية إسرائيلية جديدة

أعلن الجيش اللبنانى أن زورقًا حربيًا تابعًا للجيش الإسرائيلى خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لمسافة 203 أمتار، وإلقاء قنابل مضيئة.وقال الجيش اللبناني، في بيان اليوم الأربعاء، إنه سجل خرقين جويين من قبل طائرتى استطلاع إسرائيليتين تخللهما تنفيذ طيران دائري فوق مناطق الجنوب والبقاع، وأشار إلى متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان.