ورش فنية وتوعوية بمركز طلعت حرب خلال فبراير

يقيم مركز طلعت حرب الثقافي بالسيدة نفيسة، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والتوعوية المقدمة للأطفال ولذوي الهمم خلال شهر فبراير.حيث بدأ المركز يوم السبت الماضي في إقامة ورشة عمل تشكيلية جديدة بعنوان "العيلة في المنزل"، تم خلالها تسليم الأسر المشاركة الخامات الاساسية، ومتابعة أعمالهم أونلاين من الثانية عشرة والثانية ظهرا يوم السبت الثاني من الشهر الجارى (13 فبراير) وتستمر السبت الأول والثانى من كل شهر.كما يقدم المركز يوم الأحد من كل أسبوع "ورشة حكي أونلاين" للأطفال وذوي الهمم، يعقبها أسئلة يتم طرحها على الأطفال وكتابة ملخص للقصة، وتوزع هدايا لكل من قام بالإجابة الصحيحة عن الأسئلة وملخص للقصة.وفي الثانية عشر ظهر الأربعاء من كل أسبوع، ينشر المركز مقتطفات "أونلاين" من مؤلفات كبار الكتاب تحت عنوان " كتاب ديلفري".وفي الواحدة ظهر يومى السبت والأحد (20،21 فبراير) تقام ورشة تشكيل مجسم للنحت والفسيفساء بحديقة المركز، مع تطبيق الإجراءات الوقائية، يشرف عليها الفنان د. عادل بدر المشرف على المركز، وتستمر حتى الرابعة عصرا.كما يعاد عرض اللقاء التوعوي عن "العلاقات الأسرية أثناء التباعد الاجتماعي للاطفال في ظل جائحة كورونا"، اللقاء تقدمه الدكتورة هدى الأنشاصي ويصاحبها ترجمة بلغة الإشارة.