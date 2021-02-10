حميات العباسية تفتتح رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر

افتتحت مستشفى حميات العباسية، رعاية الطوارئ الجديدة بسعة 10 أسرة مجهزة بمونيوتر، ووحدة متابعة مركزية وشبكة غازات أكسجين، وبالتالي زاد عدد أسرة الطوارئ من 15 إلى 25 سريرا، وذلك خلال الثلاث أشهر الأخيرة.وقال الدكتور أحمد مهدي مدير المستشفى، إن المستشفى شاركت في مبادرة رئيس الجمهورية للعزل المنزلي، ووصل عدد حالات صرف العزل المنزلي في آخر 3 شهور نوفمبر وديسمبر ويناير "1775".وقال مهدي: تمكنت المستشفى من تطوير مبنى قسم 7 و8 وتحويله لرعاية متوسطة بسعة 29 سرير بمونيوتر وشبكة غازات أكسجين وتوصيله بالتنك وعمل محطة مركزية بغرف الأطباء لمتابعة المرضى وتقليل نسب العدوى.وذكر مدير المستشفى أنه تم تركيب شبكات غازات أكسجين في أقسام المجاني، وذلك في قسم 20 مخصص لمرضى كورونا والحجر الصحي سعة "18" سرير، قسم الكلى سعة 3 أسرة مخصصة لغسيل مرضى كورونا قسم 13 و14 بسعة 34 سريرا مخصصة لمرضى الالتهابات المخية، قسم 23 و24 سعة 13 سريرا مخصص لمرضى الجهاز الهضمي والكبد + 1 سرير وحدة مناظير + 4 أسرة افاقة"، إلى جانب تركيب شبكة غازات بأقسام الاقتصادي التالية: - قسم 1 المخصص لمرضي نقص المناعة المكتسبة بأقسام أ 2،4،5.وقالت الدكتورة أميمة السيد نائب المدير، عن وصول جهازي دولار وايكو حديثين، بالإضافة إلى تانك أكسجين 10000 لتر في طريقه لدخول الخدمة وتركيبه بالمستشفى، لافتا إلى أن المستشفى تمكنت من توريد تانك أكسجين بصفة أمانة من شركة كرايو جالف "المورد الرئيسي للأكسجين بالمستشفى طبقا للتعاقد"، وتوصيله لـ10 أسرة رعاية مركزة، و8 أسرة داخلي مخصصة لمرضي الغرغرينا الغازية وغرفة عمليات و29 سرير رعاية متوسطة مخصصة لمرضى كورونا و34 سرير داخلي مخصص لمرضى كورونا.من جانبها قالت الدكتورة آية النعماني مدير إدارة مستشفيات الحميات بصحة القاهرة، إن جهود المستشفى أسفرت في أزمة فيروس كورونا، عن إجراء "13319"، عدد مسحات كورونا في آخر 3 شهور وللمسافرين في آخر 3 شهور "4389".وقالت: وصل عدد الحالات المحجوزة بالمستشفى في آخر 3 شهور نوفمبر وديسمبر ويناير إلى "1593"، بينما وصلت عدد حالات الخروج من المستشفى شفاء في آخر ثلاث شهور نوفمبر وديسمبر ويناير "1366".من جانبه قال الدكتور كريم سلام وكيل مديرية الشئون الصحية بالقاهرة إن خطة تطوير مستشفى حميات العباسية بدأت بتنظيم خطوط سير المرضى بالمستشفى وتحسين جودة الخدمة الطبية وتدريب الأطباء والتمريض على تحديثات بروتوكولات وزارة الصحة العلاجية، بالتعاون مع فريق العمل الدكتور كمال أبو العلا مدير الطب العلاجي، والدكتورة ناهد سمير مدير المستشفيات بالمديرية.من جانبه، قال الدكتور محمد شوقى رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.