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الأربعاء 10 فبراير 2021 الموافق 28 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اتحاد المهن الطبية يقيل مجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية

الأربعاء 10/فبراير/2021 - 03:43 م
اتحاد المهن الطبية
اتحاد المهن الطبية
فاتن خديوى - سارة سعودى
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علن اتحاد نقابات المهن الطبية، إقالة مجلس إدارة شركة الثروة الحيوانية كاملا، وذلك عقب قبول استقالة أعضاء المجلس المستقيلين وإقالة غير المستقيلين، وعدم إبراء ذمتهم لحين إعادة أموال الاتحاد الضائعة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية للشركة، صباح اليوم، الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور حسين عبد الهادى الأمين العام للاتحاد، والدكتور شفيق الحكيم ممثلا عن نقابة أطباء الأسنان، والدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء، والمستشار محمد فكرى مصطفى ممثلًا عن نقابة الصيادلة.
 
كما تم اختيار الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين رئيسًا لمجلس الإدارة، والدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق نقابة الأطباء عضوًا منتدبًا بالشركة، عقب تشكيل مجلس إدارة جديد يضم كل من: الدكتور شفيق الحكيم نقيب أطباء الأسنان الأسبق، الدكتور خالد سليم نقيب الأطباء البيطريين، الدكتور البدرى ضيف الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الدكتور أحمد عبيد أمين صندوق نقابة الصيادلة، الدكتور يوسف حمزة الأمين العام المساعد لاتحاد نقابات المهن الطبية، الدكتور أبو بكر القاضى أمين صندوق مساعد الاتحاد، الدكتور محسن البوشى أمين الصندوق المساعد بنقابة الأطباء البيطريين.
 
وقررت الجمعية العمومية العادية، إرجاء اعتماد تقرير مجلس الإدارة، واعتماد الميزانية المعبرة عن المركز المالى للشركة.

يذكر ان اتحاد نقابات المهن الطبية، يملك 96% من أسهم شركة الاتحاد لتنمية الثروة الحيوانية.

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