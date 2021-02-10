الحجر الصحي المشدد للمسافرين يفشل أمام كورونا المتحور في أستراليا

دفعت النسخ المتحورة من فيروس كورونا باستراليا ونيوزيلندا إلى التفكير بتشديد قرار حجر المسافرين الوافدين من الخارج لمدة 14 يوما، بعدما تبين أنه لم يمنع الإصابات، رغم أن هذين البلدين يعتبران نموذجا لبقية دول العالم في إدارة أزمة الوباء.ودعت سلطات ولاية فيكتوريا اليوم الأربعاء الى اجراءات أكثر تشددا بسبب النسخ المتحورة للفيروس التي ظهرت في بريطانيا والبرازيل وجنوب إفريقيا.وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا دان أندروز عند إعلانه إغلاق فندق في ملبورن يستضيف أشخاصا في الحجر الصحي بعد ظهور حالة كوفيد-19 "لقد تبين أنه من الصعب جدا احتواء هذه النسخ المتحورة الشديدة العدوى".